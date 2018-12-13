Freizeit / Gesellschaft / Kultur / Politik / Wirtschaft / Wissenschaft

Abschied und Neubeginn

Hier entsteht ein neues Themenangebot aus und für Westfalen.

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Freizeit

Klein und romantisch

Im Advent öffnen besondere Weihnachtsmärkte vor historischer Kulisse. Wir geben Tipps für Ausflüge!

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Freizeit / Kultur

Weihnachtszeit im Theater

Die westfälischen Bühnen präsentieren ihre Familienstücke – von der „Schneekönigin“ bis zu „Aladin“.

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Kultur

Hoffnung im Blick

Das Museum Relígio in Telgte präsentiert die 85. Krippenkunst-Ausstellung.

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Neues aus der Archäologie

Ein jetzt erschienenes Buch des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) stellt aktuelle Forschungsergebnisse vor. 

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Jede Menge Rezepte

Rund 15.000 Titel gibt es in der Bibliothek des Deutschen Kochbuchmuseums in Dortmund zu entdecken. Als Zeitdokumente erzählen die Rezeptsammlungen ein Stück Kulturgeschichte.

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Begegnungen mit der Geschichte

Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher beim Jubiläumsjahr „1250 Jahre Westfalen“.

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„KI kann uns bereichern“

Bei der 14. Westfälischen Kulturkonferenz diskutierten in Unna rund 460 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Künstliche Intelligenz in der Kulturarbeit.

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Entlastung in Sicht

Der Bund hat „grünes Licht“ für den Neubau von Straßen und Autobahnen gegeben. Bochum und Höxter profitieren.

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„Straßennamen haben viel mit Identität zu tun“

Der Münsteraner Politikwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Kersting erklärt im Interview, warum so heftig über belastete Straßennamen diskutiert wird – zum Beispiel in Münster.

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Facetten eines Lebenswerks

Warendorf präsentiert den Münsteraner Maler, Fotografen  und Kunstdidakten Gerhard Uhlig in einer Ausstellung: „Form und Gestalt – Landschaft als Motiv“.

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„Verpflichtung wahrnehmen“

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will für das kommende Jahr seine Mitgliedskommunen entlasten. Der Hebesatz soll 2026 sinken.

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Chance auf ein Weihnachtswunder

Der Verkehr könnte noch vor Weihnachten über die neue Rahmedetalbrücke rollen.

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Hoher Zuwachs in Olpe

Die Wirtschaftsleistung in Nordrhein-Westfalen ist 2023 um 5,5 Prozent auf insgesamt 851 Milliarden Euro gestiegen.

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Kunst und Leben

Das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster präsentiert die britische Bildhauerin Barbara Hepworth.

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Abschied vom „Münster-Tatort“

Fast 23 Jahre lang spielte Mechthild Großmann die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in der Krimi-Reihe.

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„Mehrwert für ganz Westfalen-Lippe“

Die Eröffnung des Kulturzentrums Marschall 66 in Marl ist für 2027 geplant. Die Bauarbeiten für das Leuchtturmprojekt liegen im Zeitplan.

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Lufthansa bleibt am Flughafen Münster/Osnabrück

Nach der Entscheidung zur Luftverkehrssteuer: Flugverbindung nach München gerettet

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